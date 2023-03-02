В Орле обвалилось производство текстиля и бумаги

Статистики изучили итоги работы различных отраслей промышленности.

Сотрудники Орелстата проанализировали динамику промышленного производства в Орловской области в январе 2023 года. Они установили, что индекс промышленного производства в отчетном периоде времени сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 7,4 процента. При этом в некоторых секторах региональной экономики дела складываются явно не лучшим образом.

«Значительное снижение объемов производства наблюдалось у отраслей, связанных с производством текстильных изделий – на 60,8 процента, бумаги и бумажных изделий – на 24 процента, химических веществ и химических продуктов – на 38,1 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – на 47,6 процента, машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 36,6 процента», — следует из информации Орелстата.

В целом три из четырех секторов промышленного производства, учитываемых при расчете вышеуказанного индекса, показали в январе снижение: обрабатывающий сектор – минус 8,3 процента, энергетический сектор – минус 0,2 процента, сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – минус 30,9 процента. Рост производства был зафиксирован только в сырьевом секторе – плюс 6,9 процента.

«Среди обрабатывающих производств рост выпуска продукции показали отрасли, связанные с производством пищевых продуктов, – на 1,7 процента, напитков – на 3,4 процента, обработкой древесины и производством изделий из дерева и пробки – на 1,8 процента, металлургии – на 24,8 процента, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 61,7 процента, электрического оборудования – на 11,3 процента и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 1,4 процента», — перечисляют в Орелстате.

Также статистики подсчитали, что региональный индекс промышленного производства в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года составил всего 74,3 процента, то есть объемы производства упали практически на четверть. Однако поводов для серьезного беспокойства аналитики в этом не видят. Такое снижение они называют характерным для любого января, так как из-за новогодних каникул в первом месяце года традиционно сокращается количество рабочих дней. В минувшем январе, например, их было всего 17.

«Кроме того, в декабре, как правило, завершаются работы по контрактам, включая производство продукции с длительным циклом изготовления», — резюмирует Орелстат.

ИА «Орелстат»