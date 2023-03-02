В суд направлено дело о мошенничестве с банями

Пострадавшими признаны 60 лиц, сообщает прокуратура Орловской области.

Директор и коммерческий директор ООО «Атлас-М», являющиеся близкими родственниками, с мая 2020 по февраль 2022 заключали договоры на поставку бань, бытовок, беседок. Деньги принимали у граждан, юридических лиц, фермеров. Однако реально выполнять взятые на себя обязательства не собирались, считают следователи. При заключении договоров вносились авансы до 100%. Общий ущерб оценен в 5,9 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Заводской суд.

Отметим, когда разгорелся скандал, представитель компании сообщил СМИ, что задержки поставок связаны с подорожанием стройматериалов.

ИА «Орелград»