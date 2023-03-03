Орел определился с подрядчиком для благоустройства «Дворянки»

Контракт планируют заключить с брянским ООО «Торгово-строительная компания Элитный сад».

Подрядчик отобран в ходе открытого конкурса. Цена контракта — 119 500 000 рублей. Размер аванса – 50%. Ремонт, приспособление объекта культурного наследия «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» к современному использованию, должны завершить до 1 сентября 2023 года, указано в проекте контракта на «Госзакупках«. Предусмотрен посев 19 000 кв. м партерных, мавританских и обыкновенных газонов, запланирована высадка лип, сосен, можжевельников, сирени, берёз, спирей, барбариса, кустов розы, орешника, а также крупноплодных дубов. Подрядчик должен организовать видеонаблюдение, водоотведение и наружное освещение, проложить дорожки, тротуары, разместить малые архитектурные формы.

Отметим, подписание контракта приостановлено по жалобе. Претензии Ольги Николаевны Князевой рассматривает УФАС по Орловской области.

По данным kartoteka.ru, ООО «ТСК Элитный сад» зарегистрировано в 2015 году в Брянской области. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Численность персонала – 39. Учредитель и директор – Евгений Лукашов. Ключевым партнером в госзакупках отмечено ГКУ г. Москвы «Дирекция Мосприроды», также компания выполняла заказы ГУП «Брянский лесхоз», ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО», ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба».

ИА «Орелград»