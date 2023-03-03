Орловец Алексей Андреев погиб в зоне СВО

3.3.2023 | 12:15 Новости, СВО

Стало известно о гибели еще одного мобилизованного бойца из Орловской области.

Региональное отделения «Союза солдатских матерей» сообщает, что 2 февраля текущего года сержант выполнял боевое задание. Вместе с сослуживцами он штурмовал высоту особого стратегического назначения в ЛНР. Алексей Андреев получил тяжелое осколочное ранение бедра. Врачи сделали все возможное, но боец не выжил. 15 февраля ему исполнился бы 31 год. У погибшего бойца остался маленький сын.

Алексей Андреев родился в деревне Тимирязево Колпнянского района. Окончил Темирязевскую среднюю школу. Педагоги вспоминают его, как человека с принципами, который умел отстаивать свое мнение.

В октябре прошлого года Алексей Андреев был мобилизован в ряды армии. Со слов боевых товарищей, командир отделения был примером храбрости, героизма и справедливости.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования