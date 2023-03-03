Орловец Алексей Андреев погиб в зоне СВО

Стало известно о гибели еще одного мобилизованного бойца из Орловской области.

Региональное отделения «Союза солдатских матерей» сообщает, что 2 февраля текущего года сержант выполнял боевое задание. Вместе с сослуживцами он штурмовал высоту особого стратегического назначения в ЛНР. Алексей Андреев получил тяжелое осколочное ранение бедра. Врачи сделали все возможное, но боец не выжил. 15 февраля ему исполнился бы 31 год. У погибшего бойца остался маленький сын.

Алексей Андреев родился в деревне Тимирязево Колпнянского района. Окончил Темирязевскую среднюю школу. Педагоги вспоминают его, как человека с принципами, который умел отстаивать свое мнение.

В октябре прошлого года Алексей Андреев был мобилизован в ряды армии. Со слов боевых товарищей, командир отделения был примером храбрости, героизма и справедливости.

ИА «Орелград»