Орловская компания изготовит ограждения и опоры освещения Красного моста

Ранее предполагалось заключить договор с компанией из Санкт-Петербурга.

О смене поставщика сообщила пресс-служба Орловского городского Совета. Депутаты накануне, 2 марта, оценили ход работ на Красном мосту.

«Отрадно, что именно наша, орловская компания внесет свою лепту в реконструкцию Красного моста, — отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин. — Им предстоит сделать не просто качественные ограждения и опоры освещения, но они еще должны соответствовать историко-культурной экспертизе».

Отметим, мост должны были сдать еще осенью 2022 года, но из-за мошеннических действий подрядчика реконструкция затянулась. Новый срок сдачи уже с новым исполнителем – ноябрь 2023 года. Губернатор Андрей Клычков анонсировал, что движение откроют раньше – летом.

ИА «Орелград»