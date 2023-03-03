Орловская компания изготовит ограждения и опоры освещения Красного моста

3.3.2023 | 7:31 Новости, Строительство

Ранее предполагалось заключить договор с компанией из Санкт-Петербурга.

Фото пресс-службы горсовета Орла

О смене поставщика сообщила пресс-служба Орловского городского Совета. Депутаты накануне, 2 марта, оценили ход работ на Красном мосту.

«Отрадно, что именно наша, орловская компания внесет свою лепту в реконструкцию Красного моста, — отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин. — Им предстоит сделать не просто качественные ограждения и опоры освещения, но они еще должны соответствовать историко-культурной экспертизе».

Отметим, мост должны были сдать еще осенью 2022 года, но из-за мошеннических действий подрядчика реконструкция затянулась.  Новый срок сдачи уже с новым исполнителем – ноябрь 2023 года. Губернатор Андрей Клычков анонсировал, что движение откроют раньше – летом.

ИА «Орелград»

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