В Орле на четверть выросло число «кредитных» судов

В регионе рассматривается все больше дел о взыскании займов.

Как уже рассказывал «Орелград», судьи Орловской области подвели итоги своей деятельности за 2022 год. В частности, была проанализирована статистика по рассмотрению районными судами гражданских дел. Как сообщила пресс-служба Орловского облсуда, в минувшем году наблюдалось увеличение дел по социальным спорам и спорам, связанным с наследованием имущества, – более чем на 27 процентов. Кроме того, на 25 процентов выросло число дел о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам.

«Наиболее многочисленной категорией гражданских дел остаются споры о взыскании с граждан кредитной задолженности, которые составляют более 47 процентов от общего количества гражданских дел, всего рассмотрено свыше 60 тысяч дел, — пояснили в пресс-службе Орловского облсуда. — Судами при рассмотрении дел данной категории применяется правовая позиция Верховного суда о том, что пропущенный юридическим лицом срок исковой давности не подлежит восстановлению независимо от причин его пропуска».

Важное социальное значение имеет и судебная защита прав потребителей. В прошлом году судами Орловской области было рассмотрено 825 дел данной категории, по которым было удовлетворено 84 процента требований.

«По этой категории дел в судебной практике реализуется принцип полного возмещения убытков, причиненных потребителю, с учетом которого с продавца некачественного товара подлежат взысканию, в том числе, проценты по кредиту, полученному потребителем для покупки товара», — уточнили в пресс-службе облсуда.

ИА «Орелград»