В Орле стартовали продажи в доме с удобными и уникальными решениями

ГУ ОДСК сообщила о начале реализации квартир в жилом комплексе «Новые высоты».

Два 21-этажных дома вырастут на пересечении улиц Естина и Генерала Лаврова. Всего 163 квартиры площадью от 41,3 до 107,7 квадратных метров. Застройщик «Орелстрой» применит как зарекомендовавшие себя практики благоустройства и планировки, так и новые решения.

Абсолютная новинка – веранды на первых этажах. Эти квартиры отличает увеличенное остекление и высокие потолки. Словно бонусы загородной жизни перенесены в центр развитого микрорайона. Застройщик анонсировал наличие множества вариантов планировок, учитывающих пожелания будущих жильцов. Предусмотрено два вида отделки: черновая и «теплый white box» с теплыми полами.

Высотки оснастят скоростными современными лифтами. В подъездах появятся элегантные и стильные пространства с местами отдыха, словно в отеле. А во дворе уникального комплекса предусмотрен Wi-fi.

Уже опробованы в других проектах и явно выигрышными являются: отсутствие мусоропровода (он заменен удобными и незаметными мусорными камерами), выход из подъездов на несколько сторон дома, лапомойки и колясочные.

Уже стандартом современного ЖК, в том числе и «Новых высот», являются закрытая территория с видеонаблюдением и доступом по Face ID, безбарьерная среда, планировка территории в соответствие с концепцией «двор без машин», разделение зон отдыха по возрастам и интересам, всесезонное озеленение.

Важным моментом выбора жилья является и социальная инфраструктура. Рядом с комплексом «Новые высоты» уже есть детский сад, скоро начнется строительство школы на 1225 учащихся. Дефицита торговых точек и учреждений сферы обслуживания в Болховском микрорайоне нет. При этом рядом зеленые зоны для прогулок, занятия спортом, отдыха.

«Новые высоты» – максимально комфортный жилой комплекс, где сплетаются воедино ритм любимого города и единство с природой. «Новые высоты» – для тех, кто свободен в своих стремлениях!

г. Орёл, пл. Мира, 7г,

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