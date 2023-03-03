В Орловской области криминал сбавил свою активность

Уровень преступности снизился на 16 процентов по сравнению с прошлым годом.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало аналитическую информацию о состоянии оперативной обстановки в регионе за январь 2023 года. Сообщается, что в истекшем периоде органами и подразделениями внутренних дел был осуществлен комплекс мероприятий по выполнению приоритетных задач в сфере обеспечения правопорядка, общественной безопасности, защиты личной и имущественной безопасности граждан, профилактики и противодействия иным видам преступности.

Количество зарегистрированных преступлений на территории Орловской области уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16 процентов. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено сразу в 19 районах региона, причем наибольшее: в Железнодорожном районе города Орла, а также в Болховском, Свердловском и Глазуновском районах. Более того, в Сосковском и Шаблыкинском районах в январе вообще не было зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения.

«В структуре преступности 60,4 процента приходится на преступления против собственности, 14,8 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,3 процента – правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 10,5 процента — преступления экономической и коррупционной направленности, — следует из информации УМВД. — В отчетном периоде меньше, чем годом ранее, зарегистрировано фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, краж всех форм собственности, хищений и угонов транспортных средств. Не зарегистрировано изнасилований. На прежнем уровне остается количество зарегистрированных грабежей».

В целом в январе органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было раскрыто 377 преступлений, в том числе 100, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде было задержано 19 подозреваемых, скрывавшихся от следствия, дознания и суда. Также было установлено местонахождение пяти человек, числившихся пропавшими без вести.

ИА «Орелград»