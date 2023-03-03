В Орловской области ожидается резкое ухудшение погоды

3.3.2023 | 14:37 Новости, Общество

МЧС предупреждает, что в ближайшее время начнется мокрый снег, усилится ветер, возможен гололед.  

Фото пресс-службы ПАО «Россети Центр» — «Орелэнерго»

Жителей региона предупреждают об ухудшении метеоусловий. На Орловскую область обрушатся снегопады и порывистый ветер.

По данным регионального МЧС, в ближайшие сутки – 3 и 4 марта, на территории области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер усилится до 8-13 метров в секунду. В отдельных районах скорость порывов будет достигать 18 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4°С…+1°С. В дневные часы поднимется до -1°С…+4°С. На дорогах образуется гололедица.

В МЧС предупреждают жителей региона о непогоде. При усилении ветра необходимо избегать шатких конструкций и деревьев. Также лучше отказаться от дальних поездок в время снегопадов.

ИА «Орелград»

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