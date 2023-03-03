В Орловской области появились опорные пункты

Также утвержден очень длинный список околоопорных пунктов.

Губернатор Андрей Клычков утвердил перечень опорных населенных пунктов и куда более длинный список прилегающих к опорным населенных пунктов Орловской области. Как следует из преамбулы документа, он принят в целях обеспечения реализации «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 207-р.

Перечни опорных пунктов постепенно утверждаются в каждом регионе России. Они необходимы для «повышения устойчивости системы расселения в Российской Федерации». В орловский список включены 22 опорных населенных пункта, в него попали практически все райцентры. В перечень прилегающих в каждой случае включены десятки сел и деревень, расположенных вокруг административных центров муниципальных районов и Орловского муниципального округа.

Кстати, в декабре 2022 года распоряжением правительства страны были утверждены методические рекомендации по критериям определения опорных населенных пунктов и прилегающих территорий. Согласно документу под опорным понимается населенный пункт, «расположенный вне границ городских агломераций, на базе которого осуществляется ускоренное развитие инфраструктуры, обеспечивающей реализацию гарантий в сфере образования, доступность медицинской помощи, услуг в сфере культуры и реализацию иных потребностей населения территории одного или нескольких муниципальных образований».

О сути идеи еще в 2021 году на ПМЭФ рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы рассматриваем, какие города и мегаполисы должны в первую очередь развиваться в стране, где мы видим наибольшие точки роста. Но занимаясь агломерациями, мы ни в коем случае не оставляем без внимания малые населенные пункты. Мы сегодня в своей политике развиваем так называемые опорные пункты. В каждом регионе должно появиться порядка 15-30 опорных пунктов, где качество жизни будет выше», — отметил Хуснуллин на Петербургском международном экономическом форуме.

При этом, говоря о финансировании населенных пунктов, он отметил, что в этом вопросе необходима дифференциация.

«Сейчас мы считаем, что надо существующие населенные пункты на уровне существующих возможностей финансовых поддерживать, а все допресурсы направлять на развитие мегаполисов, агломераций и опорных пунктов. Тогда качество жизни будет намного быстрее улучшаться», — такое мнение выразил вице-премьер.

Он также добавил, что в конкуренции между мегаполисами победят те, где человеческий ресурс важнее всего.

ИА «Орелград»