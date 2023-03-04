Облизбирком устроил конкурс к 8 Марта

Участникам конкурса предстоит написать стихотворения женщинам.

Избирательная комиссия Орловской области пригласила желающих принять участие в конкурсе, посвященном Международному женскому дню. Прием работ проводится по 6 марта территориальными избирательными комиссиями Орловской области с последующим их размещением в аккаунтах ТИК. С 8 по 12 марта состоится голосование на странице Избирательной комиссии Орловской области и в социальной сети «ВКонтакте» в номинации «Самый популярный пост». С 7 по 14 марта будет проходить определение победителей конкурса, работы которых также появятся в аккаунтах и на сайтах облизбиркома и территориальных избирательных комиссий региона.

Конкурс проводится в следующих тематических номинациях: «Стихотворение женщине», «Открытка к 8 Марта» и «Самый популярный пост». Кроме того, предусмотрена номинация территориальных избирательных комиссий — «Лучший контент». Победители по решению конкурсной комиссии будут награждены призами и благодарностями облизбиркома. Организаторы также обещают отметить активных участников.

К участию допускаются граждане Российской Федерации, проживающие на территории Орловской области. В каждой номинации планируется определить одного победителя. Направление заявки означает согласие автора с порядком сбора, обработки и передачи персональных данных. В первой номинации представляется работа — стихотворение, в том числе собственного сочинения, в видео-, аудиоформате (продолжительностью не более 2 минут) или текстовом формате. По второй номинации представляется открытка в видео-, аудиоформате (продолжительностью не более 2 минут), текcтовом или графическом формате либо в виде презентации. Каждый пост должен содержать указание на автора и хэштег #8марта. Репосты со страниц пользователей в аккаунты комиссий не допускаются.

«Содержание работы не должно противоречить законодательству РФ, не носить признаков политической агитации, — говорится в положении о конкурсе. — На конкурс не принимаются работы рекламного характера, оскорбляющие честь, достоинство и чувства других людей, а также не связанные с тематикой и целями конкурсов. Работы, представленные с нарушением требований, не рассматриваются. Количество работ от одного участника не ограничено».

Общими критериями оценки работ участников являются: соответствие работы теме конкурса; соответствие требованиям к конкурсным работам; оригинальность; грамотность; качество исполнения работы; художественное исполнение (эстетичность). Отметим, что в третьей номинации победитель определяется по результатам голосования в аккаунте Избирательной комиссии Орловской области в социальной сети «ВКонтакте». В четвертой номинации победителя определяет конкурсная комиссия.

ИА «Орелград»