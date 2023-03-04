Орловских путан массово заблокировали в Сети

Решения о блокировке доступа к сомнительным сайтам принял районный суд.

Покровский районный суд Орловской области в порядке административного производства рассмотрел сразу несколько аналогичных дел о признании информации, размещенной в интернете, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Как уточнили в пресс-службе суда, иски поступили от прокурора Покровского района. Всего в этом году их накопилось восемь. Все они были однотипными. Ранее прокуратура в ходе планового мониторинга Сети обнаружила восемь сайтов сомнительного содержания со свободным доступом.

В суде, не вдаваясь в подробности, пояснили, что информация на этих сайтах по своей сути представляла пропаганду проституции. Беда в том, что ограничений к доступу не было, то есть такой ресурс мог посетить даже ребенок. А уже это как минимум нарушает требования закона о защите несовершеннолетних от противоправной информации. Кроме того, ресурсы предлагали желающим воспользоваться услугами путан на выбор, а оказание интимных услуг за вознаграждение в нашей стране также запрещено законом.

«Указанная информация запрещена действующим законодательством для распространения среди детей, что также является основанием для признания их запрещенной к распространению на территории РФ, — следует из сообщения суда. — Отсутствие запрета на дальнейшее распространение указанной информации может нанести вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних. Информация, размещенная на страницах сайтов, адресована неограниченному кругу лиц и склоняет к совершению преступных действий и правонарушений, что запрещено законом и данная информация подлежит признанию запрещенной к распространению».

По итогам рассмотрения административных дел в семи случаях прокурорские иски были полностью удовлетворены, суд признал информацию на ресурсах запрещенной и вынес решение о блокировании к ним доступа. В восьмом случае, вероятно, могло быть вынесено аналогичное решение. Однако административное производство было прекращено в связи с тем, что прокурор сам отказался от заявленных требований, поскольку сомнительный сайт уже был на тот момент заблокирован. Добавим, что решения орловского суда уже направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для исполнения.

ИА «Орелград»