Осуждены орловцы, вымогавшие деньги у подростка

Молодые люди были признаны виновным в преступлении из «лихих 90-х».

Решение по уголовному делу вынес Болховский районный суд еще в конце прошлого года, а теперь оно вступило в законную силу. На скамье подсудимых оказались двое местных жителей, которых органы предварительного расследования обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что данная статья предусматривает ответственность за вымогательство – преступление, типичное для «лихих 90-х». Примечательно и то, что в качестве жертвы злоумышленники выбрали подростка.

Из материалов дела следует, что около полудня приятели «прогуливались» по улицам райцентра. Денег у них не было, но был план, как их добыть. Приятели решили ограбить прохожего. Их внимание привлек ранее незнакомый им подросток, который шел по улице. Злоумышленники среди белого дня пристали к нему и под угрозой физической расправы потребовали у него 2000 рублей. Денег при себе у подростка не было. Не было их у него и на счету – несчастный даже продемонстрировал бандитам нулевой баланс на счете своего телефона. Однако преступники от своего замысла отказываться не стали. Они дали подростку полчаса на то, чтобы он сходил домой, взял у родителей 2000 рублей и принес им. Несовершеннолетний согласился, но отправился не к родителям, а в отдел полиции. К злоумышленникам он вернулся в сопровождении полицейских.

В судебном заседании прозвучали разные показания. Так, один из подсудимых полностью признал свою вину, второй – только частично. По его версии, подросток действительно задолжал им вышеуказанную сумму. Сам же потерпевший рассказал, что своих обидчиков раньше не знал и во время инцидента увидел их впервые. С его слов, они подошли к нему на улице и заявили, что он якобы обозвал нехорошими словами маму одного из них. В качестве компенсации потребовали 2000 рублей. Суд признал фигурантов виновными и дал им по три года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИА «Орелград»