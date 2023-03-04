Устроивший драку в кафе хулиган избежал наказания

Молодой человек не понес наказание из-за правовой волокиты?

Верховский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, фигурант которого может благодарить время и законы за то, что они помогли ему избежать реального наказания за содеянное. Подробности сообщила пресс-служба суда. На скамье подсудимых оказался местный житель, который 24 февраля 2020 года устроил дебош в общественном месте.

Из материалов дела следует, что в тот день он находился в кафе поселка городского типа Верховье и был нетрезв. Состояние опьянения спровоцировало его на агрессию. Сообщается, что он, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанес стоящему перед ним мужчине удар рукой с зажатым в ней паспортом и еще один удар кулаком в область головы, от которых потерпевший упал спиной на пол.

«Обвиняемый сел потерпевшему на живот и нанес последнему кулаками обеих рук не менее шести ударов по голове, лицу, туловищу, причинив ему тем самым телесные повреждения, — следует из информации суда. — Продолжая свой преступный умысел, направленный на причинение вреда здоровью потерпевшему, он нанес поднявшемуся на ноги с пола потерпевшему один удар ногой, обутой в обувь, в область правой ноги, причинив ему телесные повреждения».

К счастью, травмы оказались не очень серьезными, медики установили, что в результате противоправных действий нетрезвого посетителя кафе потерпевшему был причинен легкий вред здоровью. Уголовное дело на дебошира было заведено по статье 115 УК РФ. Суд признал его виновным и даже назначил ему наказание в виде 420 часов обязательных работ. Однако затем подсудимый был освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Правда, суд обязал его выплатить потерпевшему компенсацию причиненного морального вреда в 100 тысяч рублей. Отметим, что приговор в законную силу еще не вступил.

ИА «Орелград»