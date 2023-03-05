В Орле проведут тренинги для уголовников

Мероприятия призваны помочь бывшим заключенным вернуться в общество.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил межведомственный план мероприятий по ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы или подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера. Действие документа рассчитано на весь 2023 год, контроль за его исполнением возложен на заместителя губернатора в правительстве Орловской области по социальной политике.

План насчитывает восемь пунктов, отвечают за реализацию которых различные ведомства. Например, в течение всего года в регионе будут проводиться групповые тренинги и индивидуальные консультации психологов с бывшими заключенными. Данное мероприятие реализуется в рамках подпрограммы «Орловщина молодая» государственной программы «Молодежь Орловщины». Миссия возложена на областной центр молодежи «Полет» и администрацию губернатора.

Также предусмотрено предоставление государственной социальной помощи лицам, отбывшим уголовное наказание в виде лишения свободы, организация профессиональной ориентации таких граждан – тех из них, кто обратится за помощью в органы службы занятости населения. Бывшим заключенным гарантируют предоставление государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы. Они смогут принять участие в программах организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства.

Кстати, планом предусмотрено и оказание содействия в трудоустройстве граждан, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, по традиции в течение всего года будут работать выездные консультационные пункты – специалисты службы занятости населения по графику выезжают в исправительные учреждения системы УФСИН России по Орловской области.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2023 года в режимных учреждениях региона содержалось 3093 человек, в том числе: в трех исправительных колониях отбывало наказание 2110 человек; в двух колониях-поселениях отбывало наказание 358 человек; в следственном изоляторе города Орла содержалось 625 человек.

ИА «Орелград»