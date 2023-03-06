Областные власти обещают привести в норму более половины дорог

В Орловской области обновили параметры транспортной программы.

Губернатор Андрей Клычков распорядился о внесении изменений в постановление правительства Орловской области об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы». Старт она взяла еще в 2019 году. На сей раз были отредактированы ее финансовые параметры, с учетом принятого областного бюджета и уточнением объема средств, которые поступят из федеральной казны. Общий объем бюджетных расходов на реализацию мероприятий государственной программы теперь составляет 63,5 миллиарда рублей.

Из них непосредственно на 2023 год финансирование запланировано в объеме 8,477 миллиарда рублей. Из федерального бюджета в этом году ожидается поступление 1,939 миллиарда рублей, из областного – 6,502 миллиарда рублей, из местных бюджетов – 35,309 миллиона рублей. Власти также изменили некоторые целевые индикаторы. В частности, программой предусмотрено приведение в нормативное состояние 51,49 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Правда, достижение этой цели запланировано только на 2027 год.

К этому же сроку власти обещают привести в нормативное состояние 85 процентов автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, включенных в Орловскую городскую агломерацию. Поясним, что эту агломерацию составляют город Орел и Орловский муниципальный округ. Также предусмотрено приведение в нормативное состояние 44,1 процента автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть. Вероятно, в данном случае речь идет о дорогах так называемых опорных населенных пунктов. Их список был на днях утвержден губернатором, в него включены практически все районные центры за исключением крупных городов.

Добавим, что программа в обновленной редакции предусматривает и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети Орловской области — число аварийно-опасных участков должно сократиться до 50 процентов к уровню 2018 года. Утвержденные губернатором мероприятия предполагают ежегодную закупку дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ежегодный ремонт должен составлять не менее 65 километров автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов. А уже к 2024 году предполагается полная ликвидация уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. Кроме того, прогнозируется прирост протяженности сети автомобильных дорог на территории протяженностью 35,7 километра.

ИА «Орелград»