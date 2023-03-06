Орловцев самих позвали в приставы

Судебные приставы поманят орловцев в свои ряды в День открытых дверей.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, 23 марта ведомство проведет тематический День открытых дверей. Он пройдет с 10.00 до 11.00 в здании УФССП в Орле на улице Авиационной, 5. Посетителям расскажут о вакансиях в службе, условиях приема на службу, а также ответят на интересующие вопросы граждан. Стать сотрудниками органа принудительного исполнения могут граждане РФ от 18 до 40 лет (при наличии специального звания — до 55 лет). Обязательно наличие высшего или среднего профессионального образования, для отдельных должностей.

«Желающим пополнить ряды службы судебных приставов гарантируются стабильный заработок, который увеличивается в зависимости от выслуги, специального звания и надбавок за особые условия службы, стабильность, социальный статус, ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые отпуска, — говорят в УФССП. — Служба в органах принудительного исполнения – это достойное денежное содержание, возможность карьерного роста и социальные гарантии».

Согласно официальным данным, численность орловского Управления ФССП по состоянию на 1 января 2023 года составила 512 штатных единиц. В аппарате Управления насчитывалось 64 штатных единицы, в подразделениях – 448. На ту же дату фактически работало 459 человек, то есть укомплектованность кадрами составляла около 90 процентов. Отметим, что годом ранее в службе работало 485 человек, укомплектованность составляла почти 95 процентов.

Добавим, что в 2022 году в среднем на исполнении у одного судебного пристава-исполнителя Орловской области находилось 5400 исполнительных производств. Это на 13,5 процента больше, чем в предыдущем году. По данным УФССП, в результате проведенных исполнительных действий в 2022 году было окончено и прекращено 338 982 исполнительных производства, что на 5,6 процента больше, чем за 2021 год. Как говорят в ведомстве, несмотря на высокую служебную нагрузку, значения базовых показателей, характеризующих эффективность фактического исполнения, в Орловской области превышают общероссийские значения. Кроме того, по итогам 2022 года в полном объеме были выполнены все 12 ключевых показателей, характеризующих эффективность деятельности: KPI — многофакторный показатель. Прогнозируемое значение этих показателей на 2022 год было установлено распоряжением Минюста России.

ИА «Орелград»