Орловские коммунисты нашли новое место для установки бюста Сталину

В День памяти Сталина в Орле провели серию одиночных пикетов.

Коммунисты требуют помнить о величие тех дел, которые были совершены советским народом под его руководством. Подчеркивают, что опыт мобилизационной экономики, созданной Сталиным, сегодня востребован, как никогда.

«В юбилейный для Орловской области год, создание в Парке Победы памятной аллеи полководцев, во главе с бюстом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина станет справедливым завершением в формировании исторического восприятия значения праздника нашей Великой Победы и патриотического воспитания молодого поколения!» — пишут в группе «КПРФ-ЛКСМ Орловская область».

Ранее коммунисты просили дать добро на установку бюста в сквере за кафе «Сказка» на улице Московской. Сам бюст уже был изготовлен в 2015 году. В 2019 году его демонстрировали во время пикета в сквере Танкистов. Тогда предложили его поместить на Бульваре Победы. Губернатор Андрей Клычков отмечал, что выскажет свое мнение о монументе, когда инициатива однопартийцев пройдет необходимые обсуждения, «чтобы жители в большинстве высказались за данный памятник».

ИА «Орелград»