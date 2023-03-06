Умер экс-прокурор Орловской области Николай Руднев

Он 13 лет возглавлял надзорное ведомство.

6 марта на 82 году жизни скончался Николай Руднев, экс-заведующий кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора юридического института ОГУ имени И.С. Тургенева, кандидат юридических наук, профессор.

Николай Руднев ушел с должности главного прокурора региона в 2005 году, в связи с достижением пенсионного возраста. До Орловской области трудился прокурором в Волгоградской. На прокурорско-следственных должностях работал с 1970 года. После увольнения со службы с октября 2006 года началась его трудовая деятельность в юридическом факультете. Его усилиями создан кабинет криминалистики.

«Николай Петрович всегда пользовался высоким авторитетом и уважением среди сотрудников, преподавателей и студентов института», — отмечают коллеги.

Коллектив сотрудников и преподавателей выражает соболезнования родным и близким.

ИА «Орелград»