В Орле назвали 100-процентно прибыльные отрасли

Только два сектора экономики региона не имеют убыточных предприятий.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-декабре 2022 года сообщил Орелстат. По оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в прошлом году в действующих ценах сложился в сумме 44,779 миллиарда рублей. В целом по региону 207 предприятий, подпавших под статистическое наблюдение, получили прибыль в размере 46,989 миллиарда рублей, а 69 предприятий имели убыток на сумму 2,209 миллиарда рублей.

Напомним, что данная статистика не учитывает малый бизнес, государственные и муниципальные учреждения, а также финансовые кредитные и некредитные организации. В разрезе отраслей ситуация выглядит дифференцированно. Только два сектора региональной экономики оказались безубыточными. Так, прибыльными оказались все 100 процентов предприятий и организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых и в области здравоохранения и социальных услуг.

В сельском и лесном хозяйстве по итогам минувшего года прибыльными оказались 94 процента предприятий, в оптовой и розничной торговле – 90,2 процента, в сфере транспортировки и хранения – 85,7 процента, в сфере образования – 80 процентов организаций. Сразу четыре отрасли оказались убыточными. Например, хуже всего обстоят дела в сфере операций с недвижимым имуществом. В 2022 году убыток получили 71,4 процента организаций, работающих на данном рынке.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром убыточными оказались 63,2 процента предприятий, в сфере деятельности в области информации и связи – 66,7 процента, в сфере административной деятельности и оказании дополнительных сопутствующих услуг – 57,1 процента. Также убыточными оказались почти 29 процентов орловских гостиниц и предприятий общественного питания, объединенных статистическим наблюдением в один сектор экономики.

ИА «Орелград»