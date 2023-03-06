В Орле продолжают распределять полномочия по бродячим собакам

Очередные изменения внесены в законодательство, регулирующее правила работы с животными.

Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел очередные поправки в сфере ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области. Напомним, реформа стартовала еще в прошлом году. С 1 января 2023 года полномочия по организации работы с бродячими животными были переданы с регионального уровня на муниципальный. Теперь ответственными являются органы местного самоуправления, которые постепенно формируют собственную нормативную базу. При этом непосредственно отловом животных без владельцев по-прежнему занимаются специализированные организации, а финансируются данные мероприятия за счет областного бюджета. Область выделяет муниципалитетам деньги в виде субсидий.

Однако, как выяснилось недавно, еще не вся необходимая нормативная база сформирована и на региональном уровне. Например, до последнего времени было не ясно, как именно полномочия распределяются между органами местного самоуправления и региональным управлением ветеринарии. В связи с этим возникла необходимость дополнить областной закон «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии и обращения с животными на территории Орловской области». Согласно ему, на органы местного самоуправления возложена организация таких мероприятий, как отлов животных без владельцев (в том числе их транспортировки и немедленной передачи в приюты для животных), содержание животных в приютах, возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев животным без владельцев. Законом предусмотрен возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после стерилизации. При этом каждый муниципалитет самостоятельно формирует перечень мест, куда возвращать бродячих животных запрещено.

В то же время Федеральным законом № 498-ФЗ определено, что могут проводиться и иные мероприятия по обращению с животными без владельцев. Эти самые иные мероприятия проводятся в соответствии с «Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев» и «Порядком предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан». А указанные документы должны приниматься уполномоченным органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с методическими указаниями, утвержденными правительством РФ. Поэтому в областной закон решили добавить пункт, наделяющий управление ветеринарии полномочиями по принятию вышеуказанных порядков.

«Реализация принимаемого закона не приведет к ухудшению социально-экономического положения в Орловской области», — следует из пояснительной записки.

Тем временем, пресс-служба Орловского облсовета сообщила, что на сегодняшний день в Орловской области насчитывается более 5000 безнадзорных животных. Решением проблемы в органах исполнительной власти называют приют для собак, который планируется ввести в эксплуатацию уже этим летом. Стоимость объекта — 40 с лишним миллионов рублей.

В ходе обсуждения этого вопроса, заместитель председателя областного Совета Олег Кошелев обратил внимание на то, что уже на протяжении долгого времени депутаты возвращаются к этому объекту и каждый раз не получают вразумительного ответа о сроках окончания его строительства, — сообщает парламентская пресс-служба.

«Кто может ответить на этот вопрос? Когда будет построен питомник? И хватит ли того количества мест, на которое он рассчитан, для нашего города?», — задался вопросом депутат.

По словам представителя управления ветеринарии, строительство должно закончиться к маю этого года, а должно было еще в ноябре прошлого года».

ИА «Орелград»