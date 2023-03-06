В Орловской области СК инициировал проверку после смертельного пожара

Изучают обстоятельства ЧП, унесшего жизни трех человек.

Трагедия произошла в селе Красная Слободка. Вечером 5 марта в одном из домов села вспыхнул жилой дом. После локализации возгорания огнеборцы обнаружили тела трех человек. Это две женщины и мужчина, проживавшие в доме.

По факту смертельного пожара проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства и причины пожара. Назначены экспертизы.

Напомним, по информации регионального МЧС, предварительной причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИА «Орелград»