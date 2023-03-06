Зарплата орловских финансистов выросла почти до 100 тысяч рублей

Статистики сравнили предновогодние заработки по отраслям.

В Орловской области обнародованы оперативные данные о заработной плате местных жителей, работающих на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях. В отчете Орелстата приведены сведения за декабрь 2022 года. Учитывая, что это предновогодний месяц, когда некоторым работникам выдают повышенные премии, бонусы и 13-ю зарплату, удивляться обнародованным цифрам не стоит, как не стоит сравнивать их с данными за другие месяцы.

Между тем, средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2022 года, на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области составила 57 164 рубля. По сравнению с ноябрем 2022 года она увеличилась на 39,8 процента, а по сравнению с декабрем предыдущего года выросла на 14,3 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2022 года увеличилась по сравнению с декабрем 2021 года на 1,3 процента.

Статистики отмечают, что имеющаяся дифференциация уровня зарплат в разрезе отраслей в последний месяц прошлого года только усилилась. Например, отрыв лидера по уровню зарплат от ближайших преследователей значительно возрос. Лидером этим традиционно является финансовая и страховая деятельность. Работники данной сферы в декабре получили в среднем по 97 686 рублей. На втором месте оказались чиновники, представляющие сферу государственного управления. В декабре их средняя зарплата составила 80 522 рубля.

Далее следует сфера здравоохранения и социальных услуг – 68 254 рубля, сфера культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 66 906, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 66 238, обрабатывающие производства – 52 495, оптовая и розничная торговля – 51 234, транспортировка и хранение – 50 363, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 49 597, образование – 49 502 и строительство – 39 024 рубля.

ИА «Орелград»