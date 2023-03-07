Чиновники рассказали, что будет с работниками ликвидируемого «Зелентсроя»

В Орле сливают два муниципальных предприятия в одно учреждение.

«Спецавтобаза», занимающаяся санитарным содержанием города, уже стала МБУ. Следующим шагом станет присоединение к ней «Зеленстроя».Пресс-служба администрации Орла сообщает, что ликвидация последнего предприятия лишь номинальная. По словам заместителя мэра Орла Алексея Степанова она не предусматривает сокращений ни штата, ни заработной платы.

Замдиректора МУП «Зеленстрой» по зеленым насаждения Татьяна Можина отметила, что все коллеги продолжат заниматься привычным делом: выращивать рассаду, ухаживать за зелеными насаждениями, украшать город, обрезать деревья.

Напомним, план реорганизации был утвержден на уровне городского парламента минувшей осенью. Кроме того, предстоит изъятие из оперативного управления МКУ «УКХ г. Орла» и передача в оперативное управление МБУ «Спецавтобаза» дорог, объектов благоустройства и прочего имущества.

ИА «Орелград»