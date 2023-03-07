Клычков надеется переименовать «титаник»

Губернатор Орловской области поделился планами в ходе прямого эфира 6 марта.

Андрей Клычков отметил, что эпопея с достройкой корпуса Многопрофильного медицинского центра на Бульваре Победы длится с 2006 года. Сейчас, по словам губернатора, работа в активной фазе, есть необходимые средства.

«Давайте подумаем, негоже, наверно, нашему медицинскому центру оставаться с названием «Титаник». Тоже подумаем, какое будет в дальнейшем, после завершения строительства, носить название этот медицинский центр», – предложил Клычков.

ММЦ строили уже четыре губернатора. В ноябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе визита в Орел назвал ситуацию с «титаником» позором. На заседании правительства Орловской области 19 декабря 2022 года утвердили результаты отбора вне конкурсных процедур подрядчика для обследования и достройки — ООО «Стрела». Орловская область получит 5 млрд 754,2 млн рублей на завершение строительства многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы.

ИА «Орелград»