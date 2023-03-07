Лаборатории для орловских школ поставит компания, отметившаяся в «черном списке»

Подведены итоги электронного аукциона на цифровые лабораторий по биологии, химии, физике.

Оборудование закупается в рамках федерального проекта «Современная школа». Победителем отбора признано ООО «Издательский Центр «Мой учебник». Предложение участника — 21 824 607 рублей 17 копеек. Ниже начальной цены контракта на 10 млн рублей.

Наборы по закреплению изучаемых тем по предметным областям основного общего образования (по 161 по физике и химии, 205 по биологии) должны быть поставлены до 19 июля 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО ИЦ «Мой учебник» зарегистрировано в Москве. Учредитель и генеральный директор — Гульшат Ильшатовна Яруллина. В июле 2018 года компания была включена в реестр недобросовестных поставщиков приказом ФАС. Причиной стало расторжении договора с ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж — МЦК». В «черном списке» компания находилась два года.

ИА «Орелград»