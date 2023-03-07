Лидерами по просроченным долгам стали коммунальщики

Поставщики ресурсов имеют наибольшие просроченные обязательства перед кредиторами.

Орелстат обнародовал данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области за 2022 год. В частности, аналитики оценили финансовые обязательства орловского бизнеса. Согласно оперативным данным на конец декабря 2022 года кредиторская задолженность в целом по региону составила 76,102 миллиарда рублей. Это на 12,2 процента больше уровня к аналогичной дате 2021 года. Статистики отмечают, что из указанной суммы просроченные обязательства составили 3,341 миллиарда рублей, или 4,4 процента от общей суммы кредиторской задолженности.

Подсчитано также, что просроченные финансовые обязательства перед кредиторами на начало 2023 года в Орловской области имели всего 23 организации, подпадающие под статистическое наблюдение. Но тут обращает на себя внимание тот факт, что просроченную задолженность имели более 40 процентов предприятий сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром, то есть поставщики коммунальных ресурсов. При этом на них приходится всего 9,4 процента общей просроченной задолженности орловского бизнеса.

Лидерами же по удельной доле просрочки являются две отрасли: транспортировка и хранение (доля в общей задолженности составляет 15,2 процента) и гостиницы и предприятия общественного питания (доля – 15,5 процента). Виды экономической деятельности, по которым отсутствует просроченная кредиторская задолженность: «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Предоставление прочих видов услуг».

ИА «Орелград»