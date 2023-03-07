Медикам из зоны СВО передали подарки от орловцев

7.3.2023 | 13:50 Новости, Общество

Сегодня, 7 марта, посылку от Орловщины доставил Вадим Тарасов.  

Фото Андрея Клычкова

Заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам привез цветы, теплую одежду, обувь, медицинские жилеты и кроксы, кое-что из медицины, продукты питания. Вадим Тарасов от имени всех жителей региона поблагодарил женщин за службу.

У них свой бой, отметил в соцсетях губернатор Андрей Клычков, где промедление стоит жизни и здоровья. Они работают в сложных условиях и остаются женщинами, которым хочется подарить весеннее настроение и повод для улыбки, написал глава региона.

ИА «Орелград»

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