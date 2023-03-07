Облсовет призвал усилить контроль за аттракционами

Нормы государственного надзора будут введены на региональном уровне.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели законопроект «О региональном государственном контроле (надзоре) в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Орловской области». Как уточнили в пресс-службе областного парламента, документ был подготовлен в целях организации данного вида контроля на территории региона. Дело в том, что федеральный закон, определяющий предмет регионального государственного контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, не принят. Однако федеральный центр дал регионам право принимать такие нормативные акты самостоятельно.

«Отсутствие указанного вида надзора может повлечь негативные последствия, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан в результате использования аттракционов, не отвечающих установленным требованиям качества и безопасности, — следует из пояснительной записки к законопроекту. — Учитывая вышеизложенное, до принятия федерального закона предлагается урегулировать данные правоотношения путем принятия закона Орловской области, определив в нем предмет контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов».

Региональный госконтроль в области технического состояния и эксплуатации аттракционов на территории Орловской области осуществляется органом исполнительной власти специальной компетенции, определенным правительством Орловской области, — добавили в пресс-службе облсовета. Поправки были приняты депутатами большинством голосов. Отметим, что ранее департамент надзорной и контрольной деятельности разработал программу профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении регионального контроля в области технического состояния и эксплуатации аттракционов. Действие документа рассчитано на 2023 год.

Объектами регионального контроля являются аттракционы, которыми юридические лица и индивидуальные предприниматели владеют или пользуются и к которым предъявляются обязательные требования. Контролируемыми лицами являются юридические лица, их руководители и иные должностные лица, индивидуальные предприниматели и их уполномоченные представители. Учет ведется вышеуказанным департаментом при помощи региональной информационной системы, используемой органами гостехнадзора при государственной регистрации самоходных машин и других видов техники.

Проведение плановых надзорных мероприятий проводится в зависимости от присвоенной категории риска каждому аттракциону. Например, в отношении объектов контроля, отнесенных к категории значительного риска, запланировано проведение одной проверки каждые два годы, среднего риска – один раз в три года, умеренного риска – один раз в четыре года. В отношении аттракционов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные мероприятия не проводятся. При осуществлении регионального государственного надзора проводятся такие мероприятия, как информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережения, консультирование и профилактический визит.

ИА «Орелград»