Орловским чиновникам гарантируют страховку на случай гибели

«Страховые» поправки вносятся в региональную нормативную базу.

Парламентский комитет по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству внес на рассмотрение в первом чтении проект внесения изменений в Закон «О случаях, порядке и размерах выплат по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих Орловской области». Документ был рассмотрен депутатами Орловского облсовета на прошедшем плановом заседании.

Согласно предложенной редакции, объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и здоровье государственных гражданских служащих Орловской области со дня их поступления на службу и по день увольнения. Проектом закона конкретизируется порядок выплаты по обязательному государственному страхованию и уточняется размер страховых сумм, выплачиваемых застрахованным лицам и так называемым выгодоприобретателям.

Так, закрепляется норма о том, что при наступлении страховых случаев (гибели или смерти застрахованного в период прохождения им гражданской службы, а также смерти до истечения одного года после увольнения с гражданской службы вследствие увечья, травмы или заболевания, полученных в период прохождения службы) размер страховых сумм устанавливается в размере 15 окладов каждому выгодоприобретателю, но не более 75 окладов на всех выгодоприобретателей. В случае, если количество выгодоприобретателей превышает пять, размер страховой суммы составляет 75 окладов и выплачивается в равных долях.

Выгодоприобретателями, то есть теми, кто получит страховку, по новому закону станут супруги умерших чиновников, родители, дедушки и бабушки (при условии отсутствия родителей, если они воспитывали или содержали застрахованного не менее трех лет), отчим и мачеха (при условии, если они воспитывали или содержали его не менее пяти лет), несовершеннолетние дети застрахованного лица и дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях. Также проектом закона закрепляется полномочие правительства Орловской области по установлению перечня документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы. Добавим, что обновленный закон вступит в силу с 1 января 2024 года.

ИА «Орелград»