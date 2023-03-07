В Орле ищут повод списать пропавшие памятники

Основания чиновникам должны дать эксперты, которым хорошо заплатят.

Власти Орловской области объявили тендер на проведение историко-культурной экспертизы по исключению объектов культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Организатором является департамент экономического развития и инвестиционной деятельности, а заказчиком – управление по государственной охране объектов культурного наследия. Начальная максимальная цена контракта составляет 2 миллиона рублей, деньги будут выделены из регионального бюджета.

Судя по техническому заданию, экспертам фактически предложено обосновать необходимость исключения целого ряда памятников из реестра. В документации некоторые из них числятся как утраченные. Отметим, что исключение из реестра снимет особый статус с земельных участков, на которых были расположены «утраченные» памятники. А это откроет путь к их дальнейшему использованию, в том числе в коммерческих целях.

Ярким примером может послужить «Здание бывшего депо готового платья», памятник XIX века. Он был расположен в Орле на улице Ленина, 4а, в непосредственной близости от Александровского моста. В 2004 году это здание, визуально выглядевшее довольно крепким, было снесено при крайне таинственных обстоятельствах. Данное событие вызвало возмущение общественности, однако скандал постепенно утих. Затем в течение многих лет власти пытались создать на опустевшем месте что-то новое, проекты вынашивались, но до их реализации дело так и не дошло, хотя сам участок расположен в коммерчески привлекательном месте.

Возможно, потенциальных инвесторов отпугивал особый статус земли под памятником, которого в реальности давно уже нет, но который до сих пор числится в государственном реестре. Заключение экспертов может дать чиновникам основание для исключения снесенного здания из госреестра, что впоследствии, вероятно, значительно упростит возможную реализацию строительного проекта на улице Ленина.

Помимо бывшего депо готового платья экспертам предложат за два миллиона рублей рассмотреть вопрос об исключении из реестра еще восьми памятников: «Дом жилой», начало XX в., расположенный в Орле по улице Московской, 57 (утрачен); «Дом жилой», начало XX в., расположенный в Орле по улице Октябрьской, 42а (утрачен); «Дом жилой», середина XX в., расположенный в Орле по улице Фомина, д. 2. также к списанию «приговорены» четыре жилах дома XIX века, расположенные в Ливнах на улицах Свердлова, Ленина, Пушкина и Дружбы народов, и «Усадьба Черкасской» XIX века, расположенная в селе Сетуха Залегощенского района. Срок оказания услуги по тендеру наступает со дня заключения контракта и до 30 ноября 2023 года.

ИА «Орелград»