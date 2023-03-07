В Орле новых владельцев оружия будут проверять силовики

Новые правила проверки начнут действовать в регионе с 29 марта.

В Орловской области с 29 марта текущего года граждане, впервые приобретающие статус владельца оружия, будут проходить дополнительную проверку в органах Федеральной службы безопасности и внутренних дел. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции, которую в Орле провели сотрудники городского отдела лицензионно-разрешительной работы Владислав Авакян и Дмитрий Камалян.

Как уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, речь шла об изменениях, внесенных и вносимых в Федеральный закон «Об оружии». Например, важным изменением стало то, что мобилизованные граждане получили право передавать принадлежащее им оружие на временное хранение росгвардейцам. Кроме того, недавно начал действовать новый порядок оплаты госпошлин — скидки онлайн-заявителям больше не предоставляются.

В Росгвардии также отметили, что с актуализацией закона «Об оружии» количество обладателей «стволов» в Орловской области немного сокращается. Тенденция наблюдается с начала 2022 года, когда были приняты первые существенные поправки в закон. Как говорят в региональном Управлении Росгвардии, за прошедший год число владельцев оружия сократилось, хоть и незначительно, и в настоящее время составляет около 19 тысяч граждан.

«В этом году стражи правопорядка успели посетить по местам постоянного проживания порядка 300 лиц данной категории, — добавили силовики. — По итогам контрольных мероприятий сотрудники Росгвардии выявили свыше 90 нарушений административного законодательства, основными причинами которых стали несвоевременное оформлений лицензий и разрешений, несоблюдение установленных требований хранения оружия как источника повышенной опасности».

ИА «Орелград»