В суд передано дело пенсионера, попытавшегося подкупить инспектора

Мужчина предложил орловскому стражу закона 1000 рублей.

Перед судом предстанет 72-летий мужчина, которого обвиняют в покушении на дачу взятки. Он хотел избежать ответственности за нарушение ПДД и предложил полицейскому тысячу рублей.

Как установило следствие, 14 февраля текущего года 72-летний мужчина двигался по участку трассы М2 «Крым», когда допустил нарушение правил дорожного движения. Пенсионер просил остановившего его инспектора ДПС не составлять протокол и освободить его от ответственности. Взамен он предложил полицейскому взятку в сумме 1000 рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о покушении на подкуп.

В настоящее время расследование дела о мелкой взятке завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, уточняют в СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»