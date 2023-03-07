В суд передано дело пенсионера, попытавшегося подкупить инспектора

7.3.2023 | 8:46 Закон и порядок, Новости

Мужчина предложил орловскому стражу закона 1000 рублей.

Фото СУ СК России по Орловской области

Перед судом предстанет 72-летий мужчина, которого обвиняют в покушении на дачу взятки. Он хотел избежать ответственности за нарушение ПДД и предложил полицейскому тысячу рублей.

Как установило следствие, 14 февраля текущего года 72-летний мужчина двигался по участку трассы М2 «Крым», когда допустил нарушение правил дорожного движения. Пенсионер просил остановившего его инспектора ДПС не составлять протокол и освободить его от ответственности. Взамен он предложил полицейскому взятку в сумме 1000 рублей. Инспектор от денег отказался и сообщил о покушении на подкуп.

В настоящее время расследование дела о мелкой взятке завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, уточняют в СУ СК России по Орловской области.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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