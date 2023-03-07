«Жены Героев». В Орле открылась особая фотовыставка

Идею выставки позаимствовали у Самары.

Экспозицию портретов жён, вдов и матерей бойцов СВО собрали в выставочном центре орловского Дома детского творчества №3 Орла.

Инициаторами выставки стали фотограф Екатерина Ветрова и вдова погибшего защитника Вера Ашуркова. На торжественном открытии экспозиции присутствовали представители мэрии, общественники, боевой офицер, посещавший с благотворительной миссией территорию Луганской и Донецкой народных республик Игорь Васюков и сами героини фотоснимков.

«Вспоминаю, как проходила съёмка. Без слёз я не могу смотреть ни на один из этих портретов. Когда вы будете изучать портреты, я попрошу вас вглядеться в глаза наших героинь, потому что в них всё: боль, гордость, надежда и вера», — цитирует фотографа Екатерину Ветрову пресс-служба администрации Орла.

Экспозицию составили 18 портретов жён, вдов и матерей бойцов СВО. На снимках заботливая рука на мужском кителе на несколько размеров больше, бережно накинутом на хрупкое плечо. Это нежное прикосновение к медалям и орденам, которые некоторые мужчины получили, к сожалению, посмертно.

ИА «Орелград»