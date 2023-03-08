Орловская область крупно сэкономила на интерактивных панелях

8.3.2023 | 12:05 Новости, Образование

Электронный аукцион позволил снизить цену вдвое.

Фото Департамента образования Орловской области

На отбор поставщиков интерактивных комплексов с вычислительным блоком в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» было подано семь заявок. Итоговая цена контракта — 17 532 900 рублей, вместо 34 млн.

Победителем аукциона признано ООО «ГРОМВИЖН». Компания должна поставить 77 панелей с диагональю от 75 до 80 дюймов. Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока ≥ 4. Безвентиляторное охлаждение. Обязательно наличие защитного антибликового стекла. Стилусы безбатарейные, можно использовать ладонь в качестве инструмента стирания.  Обязательна функция беспроводной передачи изображения с устройств на базе популярных операционных систем.

Срок исполнения контракта – 19 июля 2023 года, указано на сайте «Госзакупки».

ИА «Орелград»

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