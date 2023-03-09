Орловцам пообещали не сносить дачи из-за реконструкции аэропорта

9.3.2023 | 19:42 ЖКХ, Новости

Вопрос был поднят в ходе эфира губернатора в соцсетях.

Судьбой домиков и участков поинтересовались в комментариях 7 марта. Спустя два дня был опубликован ответ Департаментом дорожного хозяйства.

«Дачи в районе аэропорта сносу не подлежат».

Напомним, 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный». Подрядчик на 9 марта получил 505 млн рублей. Общая цена контракта – 1010 млн рублей. По словам губернатора, орловцы смогут воспользоваться услугами своего аэропорта в 2024 году.

ИА «Орелград»

 

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