Орловцам пообещали не сносить дачи из-за реконструкции аэропорта

Вопрос был поднят в ходе эфира губернатора в соцсетях.

Судьбой домиков и участков поинтересовались в комментариях 7 марта. Спустя два дня был опубликован ответ Департаментом дорожного хозяйства.

«Дачи в районе аэропорта сносу не подлежат».

Напомним, 23 ноября 2022 года между КУ ОО «Орелгосзаказчик» и НАО «Ирмаст-Холдинг» заключен контракт на реконструкцию аэропорта «Южный». Подрядчик на 9 марта получил 505 млн рублей. Общая цена контракта – 1010 млн рублей. По словам губернатора, орловцы смогут воспользоваться услугами своего аэропорта в 2024 году.

ИА «Орелград»