Родился первый малыш после проведенного в Орле ЭКО

9.3.2023 | 10:04 Медицина, Новости

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий открылось в НКМЦ летом 2021 года.

В группе учреждения в соцсетях сообщают, что удачной для женщина стала первая же попытка. В течение марта ждут малышей еще две пациентки, которым ЭКО провели в Орле.

Всего с момента открытия отделения осуществили 64 полных протокола ЭКО. В 2023 году 18 пациенток прошли процедуру, подтверждены пять беременностей, сообщает «НКМЦ им. З.И. Круглой».

При открытии отделения вспомогательных репродуктивных технологий сообщалось, что около 350 семей смогут ежегодно проходить процедуры ЭКО. Помощь оказывается бесплатно для граждан по полису ОМС.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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