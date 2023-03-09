В Дмитровском районе «Логан» улетел в кювет

9.3.2023 | 10:40 Новости, Происшествия

Пассажирка госпитализирована, сообщили в орловском УГИБДД.

Авария произошла ночью 9 марта. За рулем «Рено Логан» находился 26-летний мужчина. Он двигался от села Плоское в сторону поселка Магнитный. Примерно в 2:15 в районе 3 километра трассы из-за неверно выбранной скорости мужчина не справился с управлением и съехал с дороги. Машина вылетела в кювет и опрокинулась. В БУЗ Железногорска для стационарного лечения доставлена 43-летняя пассажирка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Отметим, 8 марта в Ливнах и Мценске пострадали по два человека из-за ДТП с выездом с автодороги.

ИА «Орелград»

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