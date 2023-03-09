В Орле запретят митинговать на ярмарках

Законопроект был рассмотрен депутатами Орловского облсовета.

Проект поправок на рассмотрение регионального парламента в первом чтении был внесен комитетом по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству. Речь идет об изменении статьи 7 Закона «Об отдельных правоотношениях, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Орловской области». Напомним, он был принят не без острой дискуссии 22 декабря 2016 года, а в последней редакции был утвержден в июле 2022 года.

В новой редакции было предложено расширить перечень дополнительных к определенным федеральным законом мест, в которых проведение публичных мероприятий запрещается. Сделано это «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности дополнительно к местам». Так, федеральным законом установлены места, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, за исключением совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

В Орловской области проведение таких мероприятий хотят запретить во время проведения ярмарок. Перечень новых запретных мест в обновленной редакции закона выглядит так:

1) город Орел, Комсомольская площадь;

2) город Орел, территория, ограниченная пешеходным переходом в районе улицы Октябрьской до улицы Жилинской; территория, расположенная между проездом вдоль дома № 21 по улице Приборостроительной и сквером имени Орловской пионерской организации «Орлята»;

3) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: город Орел, улица Комсомольская, дом 287;

4) территория, непосредственно прилегающая к зданию, расположенному по адресу: Орловская область, город Ливны, улица Максима Горького, дом 2.

ИА «Орелград»