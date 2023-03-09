В Орловской области разрешили продлевать поисковые работы

Соответствующие поправки предусмотрены новой редакцией регионального закона.

Депутаты Орловского облсовета рассмотрели поправки в Закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества и о проведении поисковых работ на территории Орловской области». Он был принят в ноябре 2008 года, и с тех пор не раз редактировался. Новые поправки предполагают дополнение закона еще двумя пунктами. Оба связаны со спецификой проведения поисковых работ. По сути, региональный закон в этом отношении синхронизируется с аналогичным федеральным законом от 19 декабря 2022 года.

Законопроект учитывает повышенную сложность проведения мероприятий по эксгумации останков погибших при защите Отечества, найденных при проведении поисковых работ, а также сложность проведения самих поисковых работ. Между тем, базовым федеральным законом еще от 1993 года устанавливается трехмесячный срок, в течение которого ограничиваются строительные, земляные, дорожные и другие работы на месте их обнаружения.

Новые нормы разрешают его продление, но не более чем на три месяца. Соответствующее решение будет принимать орган исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, уполномоченный в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и проведения поисковых работ. Он же будет сам определять сложность проведения мероприятий по эксгумации останков и проведения поисковых работ с учетом географических и климатических особенностей Орловской области, площади неизвестных воинских захоронений, количества обнаруженных непогребенных останков и других факторов.

ИА «Орелград»