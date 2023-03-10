Орловские полицейские нашли пропавшую школьницу

В Орловской области завершили поиски пропавшей 15-летней девочки. Несовершеннолетнюю вернули родителям.

Как сообщили в региональном УМВД, на поиски школьницы ориентировали в том числе оперативников и сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции. Правоохранители проверили локации, где могла находиться девочка. Они побывали в торговых центрах, в также опросили знакомых школьницы, педагогов и учеников.

Меньше, чем через сутки девочку удалось обнаружить. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, школьница пропала накануне, 9 марта. Отец девочки обратился в полицию, после того, как его дочь не пришла ночевать домой.

ИА «Орелград»