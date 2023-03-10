Орловские полицейские нашли пропавшую школьницу

10.3.2023 | 15:12 Новости, Происшествия

В Орловской области завершили поиски пропавшей 15-летней девочки. Несовершеннолетнюю вернули родителям.

Как сообщили в региональном УМВД, на поиски школьницы ориентировали в том числе оперативников и сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции. Правоохранители проверили локации, где могла находиться девочка. Они побывали в торговых центрах, в также опросили знакомых школьницы, педагогов и учеников.

Меньше, чем через сутки девочку удалось обнаружить. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. С несовершеннолетней и ее родителями провели профилактическую беседу.

Напомним, школьница пропала накануне, 9 марта. Отец девочки обратился в полицию, после того, как его дочь не пришла ночевать домой.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования