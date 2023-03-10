Под Орлом чиновники продали котельную и хотят продать ФАП

Власти на местах отчитываются об итогах приватизации и строят планы на будущее.

В Орловской области началась череда утверждения отчетов об итогах приватизации муниципального имущества в 2022 году. В частности, такой отчет рассмотрели и утвердили депутаты Окружного совета. Впрочем, согласно информации администрации Орловского муниципального округа, в минувшем году удалось продать только один объект, включенный в окружной план приватизации. Речь идет о котельной и земельном участке под ней, расположенной в деревне Ивановское. Электронный аукцион по продаже этого имущества был проведен на универсальной торговой площадке АО «Сбербанк-АСТ». Доходы окружного бюджета от продажи котельной и земли под ней составили 248 333 рубля. Отметим, что в процентном отношении местный план приватизации был выполнен на 50 процентов. Дело в том, что в него изначально было включено всего два объекта недвижимости.

Попутно власти на местах уточняют планы приватизации на текущий год. Например, мценские депутаты дополнили местный план объектом незавершенного строительства на улице Машиностроителей. Степень готовности здания составляет 8 процентов, оно возводилось на земле, отданной властями под многоэтажную жилую застройку. Площадь застройки составляет 1375 квадратных метров, балансовая стоимость здания пока оценивается в 0 рублей. Однако кадастровая стоимость участка под недостроем составляет 7,761 миллиона рублей. Сведений о предполагаемой цене продажи в план приватизации пока нет.

Тем временем, депутаты Ливенского райсовета утвердили условия приватизации в 2023 году муниципального недвижимого имущества, а именно здания Козьминского фельдшерско-акушерского пункта. Функция продавца возложена на управление муниципального имущества и земельных отношений. Площадь Козьминского ФАПа составляет 100,3 квадратных метра, он расположен в селе Козьминка Ливенского района. Приватизировать его предполагается путем продажи на аукционе. Если участников не найдется, ФАП попробуют продать иными способами: посредством публичного предложения или продажей без объявления цены.

Начальная цена данного муниципального имущества установлена в размере 293 тысячи рублей, из которых 281 тысяча рублей — это рыночная стоимость нежилого здания, а оставшиеся 12 тысяч — рыночная стоимость земельного участка под ним. Кстати, в план приватизации Козьминский ФАП попал как «излишнее, неиспользуемое имущество». Добавим, что площадь земельного участка составляет 484 квадратных метра. Местные депутаты также постановили, что аукцион будет открытым по составу участников и форме подачи предложений о цене муниципального имущества.

ИА «Орелград»