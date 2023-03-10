Удобрения, кофе и техника. Орловская область и Уганда обсудили перспективы сотрудничества

Представители власти и делового сообщества провели встречу в посольстве Республики Уганда в Москве.

Речь шла о договоренностях, достигнутых в ходе официального визита регион Чрезвычайного и Полномочного Республики Уганда в Российской Федерации господина Мозеса Кизиге. В феврале стороны обсудили детали сотрудничества в сферах торговли, образования, сельского хозяйства и промышленности.

В этот раз разговор был предметным. Представители Уганды заинтересовались поставками гуминовых препаратов из низинного торфа. Более того, стороны обсудили возможность совместного запуска производства удобрений на территории Республики Уганда. В ближайшее время в африканскую республику поставят пробные партии.

Еще одно направление поставок в Африку – техника. В частности, есть перспектива продвижения в Уганде и Конго продукции АО «Мценский завод коммунального машиностроения».

Также на встрече обсудили возможность обучения студентов из Уганды в Орловском государственном университете имени И. С. Тургенева. Бюджетные и коммерческие места готовы предоставить в рамках квот.

Что касается импорта в Орловскую область, то одним из направлений намечена поставка из Уганды в регион кофе и чая, а также какао-бобов.

ИА «Орелград»