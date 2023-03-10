В администрации Орла объяснили перебои в работе сайта

Рассказали о последствиях хакерской атаки на официальный городской информационный ресурс.

Перебои в работе наблюдаются с начала месяца. Проблему не удается полностью устранить. Иногда вместо сайта администрации открывается пустая страница с указанием ошибки, иногда появляется образ ресурса, но невозможно войти в профильные разделы.

В администрации Орла сообщили, что для информирования населения доступны альтернативные источники. В частности, нормативно-правовые акты публикуются в «Орловской городской газете». Другая общественно значимая информация будет размещаться в отдельном разделе официальной группы администрации в соцсети ВКонтакте. Резервная информационная лента доступна в меню группы.

Отметим, на сайте, если не считать ткущие новости, публиковалось расписание транспорта, уведомления о начале публичных слушаний, данные по благоустройству и капремонту, информация об аукционах и распоряжения мэра.

ИА «Орелград»