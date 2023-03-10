В Ливнах увековечили имя погибшего в зоне СВО Максима Зиборова

Мобилизованный боец из Орловской области погиб в декабре прошлого года. Ему было 28 лет.

Мемориальную табличку открыли на фасаде школы №4 в Ливнах, сообщает «Принт ТВ«. Максим Зиборов работал инженером в ОАО «Ливнынасос». Осенью прошлого года его мобилизовали и после обучения отправили в зону СВО. Погиб Максим 19 декабря. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Отметим, что Максим Зиборов уже пятый выпускник, чье имя увековечено на здании ливенской школы №4. Ранее здесь установили памятные доски трем бойцам, погибшим в СВО, и одному – в Афганистане.

ИА «Орелград»