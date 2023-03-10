В Ливнах увековечили имя погибшего в зоне СВО Максима Зиборова

10.3.2023 | 13:01 Новости, СВО

Мобилизованный боец из Орловской области погиб в декабре прошлого года. Ему было 28 лет.

Мемориальную табличку открыли на фасаде школы №4 в Ливнах, сообщает «Принт ТВ«. Максим Зиборов работал инженером в ОАО «Ливнынасос». Осенью прошлого года его мобилизовали и после обучения отправили в зону СВО. Погиб Максим 19 декабря. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Отметим, что Максим Зиборов уже пятый выпускник, чье имя увековечено на здании ливенской школы №4. Ранее здесь установили памятные доски трем бойцам, погибшим в СВО, и одному – в Афганистане.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования