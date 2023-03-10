В Орловской области открыли памятную доску Александру Ерохину

10.3.2023 | 12:20 Новости, СВО

Она появилась на здании Ломовской средней общеобразовательной школы, выпускником которой был мужчина.

Церемония открытия памятной доски прошла при участии представителей областной и муниципальной власти, а также педагогов и местных жителей. Среди них был и отец погибшего бойца.

«Спасибо, что вы собрались сегодня. Он сделал свой выбор – он смело пошел туда. И он навсегда с нами», — отметил отец героя Олег Ерохин.

Александр Ерохин погиб 31 октября 2022 года при исполнении воинского долга. Его наградили орденом Мужества посмертно.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил слова благодарности родителям за воспитание настоящего мужчины.

«Нам крайне важно сохранить эту память, показать, кто они – настоящие герои, благодаря кому мы сегодня можем жить, работать, ставить амбициозные планы и задачи, их решать», — цитирует главу региона пресс-служба.

Андрей Клычков заявил, что власти должны сделать все, чтобы окружить вниманием и заботой семью, и всех тех ребят, которые выполняют свой воинский долг на территории Украины и новых регионах России.

«Еженедельно мы направляем гуманитарные конвои, часто встречаемся с ребятами. Самое главное, я хочу сказать спасибо всем, кто выполняет свой воинский долг. Вечная память Александру Олеговичу», — сказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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