В Орловской области разыскивают 15-летнюю школьницу

10.3.2023 | 12:43 Важное, Новости, Происшествия

Следователи регионального СК инициировали проверку по факту исчезновения несовершеннолетней жительницы Малой Куликовки.

 

Об исчезновении 15-летней девочки стало известно 10 марта. Следователи установили, что несовершеннолетняя покинула место своего проживания. Жилье школьницы уже осмотрели. Также оперативники опросили родственников пропавшей. Поиски девочки продолжаются. К операции присоединились криминалисты, оперативные службы и волонтеры.

Приметы: на вид 15 лет, рост 155-160 см, волосы длинные, темно-русые.
Была одета: пальто серо-черного цвета, шарф клетчатый, джинсы синего цвета, ботинки черного цвета.

В СК по Орловской области просят всех, кто обладает информацией о месте нахождения школьницы, сообщить сведения в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по телефону: 8-920-815-65-55.

В следственном комитете уточняют, что хотя прошло еще не много времени, но при исчезновении детей процессуальные действия начинаются незамедлительно.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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