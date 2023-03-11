Прокуратуру не устроила свалка в Шатилово

Место сборы отходов не огорожено, что создает угрозу распространения болезней.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел иск межрайонного прокурора к местным чиновникам с требования обязать их устранить нарушения природоохранного законодательства. Подробности сообщила пресс-служба суда. Прокурор действовал в интересах неопределенного круга лиц. Он подал иск к администрации Новодеревеньковского района по мотивам проведенной проверки. Последняя показала, что в населенном пункте Шатилово находится место складирования твердых бытовых отходов. Однако это место не огорожено, доступ к свалке не ограничен.

«В судебном заседании представитель истца просил суд обязать ответчика ликвидировать несанкционированную свалку, указав, что бездействие администрации района нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, — следует из сообщения суда. — Представитель ответчика не отрицал факт указанных нарушений, однако просил время не менее шести месяцев для проведения данных мероприятий».

При вынесении решения суд сослался на нормы федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическое благополучии населения». Согласно им отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению. При этом условия и способы всего вышеперечисленного должны быть безопасными для окружающей среды, здоровья населения и среды обитания. Кроме того, существуют санитарные правила. Например, СанПиН запрещает вывоз и сброс отходов в места, не предназначенные для этого. А размещение отходов допускается только на специально предназначенных для объектах, внесенных в государственный реестр. Суд в своем решении также указал, что обязанность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами возлагается на органы местного самоуправления. Содержание территорий должно отвечать санитарным правилам, но в Новодеревеньковском районе «ответчиком работа по организации и сбору твердых коммунальных отходов не организована». В результате исковые требования были удовлетворены, но суд услышал и чиновников и отвел им на выполнение решения шесть месяцев со дня вступления его в законную силу. Отметим, что пока решение суда в законную силу не вступило.

ИА «Орелград»