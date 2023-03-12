В Орловской области рассчитывают на рост числа занятых в малом и среднем бизнесе

Способствовать этому должен Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков издал распоряжение, которое, по сути, представляет собой список поручений, подготовленных по итогам губернаторского же инвестиционного послания на 2023 год. Напомним, Клычков огласил его в феврале. Список поручений подготовлен «в целях обеспечения стабильного роста основных социально-экономических показателей в Орловской области в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а также реализации положений, обозначенных в Инвестиционном послании».

Адресованы они профильным структурам. Так, департаменту промышленности и торговли и «Корпорации развития Орловской области» поручено обеспечить до 2030 года создание не менее двух новых инфраструктурных площадок на территории региона, отвечающих современным потребностям инвесторов. Департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ приказано обеспечить до 2030 года ввод не менее 2,5 миллиона квадратных метров жилья.

Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности дано несколько поручений, в том числе обеспечить рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства к 2030 году не менее чем на 25 процентов и увеличить долю налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса к 2030 году до 15 процентов от общего объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Орловской области. Этому же ведомству поручено разработать в 2023 году региональную составляющую грантовой поддержки социальных предпринимателей в части компенсации понесенных затрат на уплату налогов, обеспечить предоставление поручительств малому и среднему бизнесу для привлечения кредитных ресурсов на сумму не менее 1,3 миллиарда рублей ежегодно.

Также губернатор распорядился запустить в 2023 году проект «Клиентоцентричность», направленный на внедрение цифровых стандартов в деятельность органов власти и повышение удовлетворенности граждан качеством оказываемых услуг, и проект «Вектор на профилактику», в рамках которого планируется обеспечить повышение доли профилактических мероприятий в работе контролирующих органов до 85 процентов.

Департаменту сельского хозяйства Орловской области поручено обеспечить к 2030 году увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса до 270 миллиардов рублей в целях обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения. Департаменту образования совместно с департаментом промышленности приказано создать систему подготовки рабочих и инженерных кадров в соответствии с заявками промышленных предприятий. В списке имеются и другие поручения.

ИА «Орелград»