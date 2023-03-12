Орловцев призвали сообщать о финансовых пирамидах

Сообщения о сомнительных финансовых компаниях примут в Орловском УФАС.

Орловское УФАС России призвало жителей Орловской области сообщать в это ведомство о компаниях, которые на деле могут оказаться финансовыми пирамидами. Специалисты предлагают простым жителям обращать внимание, прежде всего, на рекламу таких структур.

«Вложи сто рублей – получи сто тысяч» — очень заманчивый слоган, который рассчитан на доверчивых граждан. Но нужно помнить, что обычно за такими броскими фразами в рекламе прячутся финансовые пирамиды», — говорят в антимонопольной службе.

В УФАС также пояснили, что финансовая пирамида — это разновидность мошеннических схем, при которой основатели покрывают обязательства перед вкладчиками с помощью денег от новых вкладчиков. За тем, чтобы такие организации не обманывали граждан, следят многие ведомства, в том числе правоохранительные. В Орловской области антимонопольщики также ведут регулярный контроль за рекламой финансовых услуг, в том числе, за признаками рекламы финансовых пирамид. Также они рассматривают поступающие заявления, возбуждают дела по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе и привлекают нарушителей к административной ответственности.

«Вместе с тем, в последнее время отмечается значительное увеличение количества ненадлежащей рекламы финансовых услуг, — говорят в Орловском УФАС. – В связи с чем в настоящее время Управлением проводится мониторинг соблюдения обязательных требований Закона «О рекламе» в части выявления ненадлежащей рекламы финансовых услуг, в том числе фактов активной пропаганды и рекламирования финансовых пирамид в средствах массовой информации, сети «Интернет», посредством наружной рекламы».

В ходе мониторинга будут проведены мероприятия по наблюдению за соблюдением обязательных требований законодательства РФ о рекламе, включая выявление и установление фактов распространения рекламы финансовых пирамид. О результатах проведенного мониторинга антимонопольщики обещают сообщить позже. Тем орловцам, кто столкнулся с фактами распространения ненадлежащей рекламы финансовых услуг, специалисты рекомендуют обратиться с заявлением в адрес Орловского УФАС.

Кстати, в России в открытом доступе имеется довольно внушительный список компания с признаками финансовых пирамид. Его формирует Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций. Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России на своем сайте официально раскрывает не только список компаний с признаками «финансовой пирамиды», но и списки нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (в том числе нелегальных форекс-дилеров). При этом списки не содержат сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора, — говорится на сайте Банка России. — Проверить это можно в справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты. Для пресечения незаконной финансовой деятельности Банк России принимает меры по блокировке сайтов таких компаний, а также взаимодействует с правоохранительными и другими уполномоченными органами, иностранными регуляторами для применения иных мер».

Любая компания вправе обжаловать свое внесение в список. Стоит помнить о том, что действующее законодательство не предусматривает выплат Банка России пострадавшим от деятельности нелегальных участников рынка, а также возможности непосредственного вмешательства регулятора в гражданско-правовые отношения между лицами, незаконно предоставляющими финансовые услуги, и их клиентами.

ИА «Орелград»